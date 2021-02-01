نابولي يهنئ نجمه الجزائري فوزي غولام

الرياضة
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نابولي يهنئ نجمه الجزائري فوزي غولام
بقلم كريم.تيغرمت

هنأت إدارة نادي نابولي الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبه الدولي الجزائري فوزي غولام بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

ونشرت إدارة النادي الإيطالي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، هنأت من خلالها غولام بهذه المناسبة بثلاثة لغات (العربية، الفرنسية والإيطالية).

وأرفقت إدارة نابولي تغريدتها هذه بصورة للدولي الجزائري، بقميص ناديه الإيطالي.

يذكر أن فوزي غولام، غاب في المباريات الأخيرة لناديه نابولي، ضمن الدور الإيطالي، بسبب الخياراة الفنية لمدربه.


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