نابولي يُصر على ضم لاعب الخضر !

الرياضة
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نابولي يُصر على ضم لاعب الخضر !
بقلم أمير بهلول

رحيل غولام عن نادي نابولي في نهاية الموسم يتأكد من يوم لآخر ولهذا السبب، فإن المدرب “ساري” رفقة إدارة فريقه يبحثون عن البديل المناسب.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو”، أنّ اللاعب الجزائري “محمد فارس” هو أبرز أهداف الفريق في الميركاتو المقبل.

كما ذكرت ذات المصادر، أنّ “فارس” يمكنه اللعب في العديد من المناصب ولهذا السبب فإن ساري يُصّر على جلبه.

كما وصفته الصحافة الإيطالية بـ “غولام الجديد”.

وكانت الصحافة البرتغالية، قد أكدت في وقت سابق أنّ إدارة البارتينوبي قد إتفقت مع “غريمالدو” لاعب بنفيكا ليعوّض غولام.


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