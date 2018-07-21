نابولي يُعير نجمه الجزائري لفريق باري

أعار فريق نابولي الإيطالي نجمه الفرانكو جزائري زين الدين مشاش لفريق باري الإيطالي الناشط في الدرجة الثانية الإيطالية.

وإتفقت اليوم السبت إدارة البارتينوباي مع نظيرتها من باري لإعارة وسط الميدان الهجومي الذي لم يلعب أي لقاء رسمي مع فريق الجنوب الإيطالي الموسم الماضي.

ويهدف الطاقم الفني الجديد لنابولي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعارة اللاعب السابق لفريق تولوز الفرنسي لإبقاءه تحت المراقبة وتعويده على الدوري الإيطالي.

ولم يُشارك مشاش الذي يملك أصول مغربية أيضا في التربص التحضيري الذي دخله زملاء النجم الدولي الجزائري فوزي غولام تحسبا للموسم المقبل.