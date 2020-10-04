نابولي يُقرر عدم السفر لمواجهة “جوفنتوس”

كشفت قناة “سكاي” والعديد من الصحف الإيطالية، أن نادي “نابولي” قرر عدم السفر لـ “تورينو” من أجل مواجهة “اليوفي”.

وكان السلطات الصحية لمدينة “نابولي” قد منعت سفر الفريق لمواجهة “جوفنتوس” بسبب إصابة لاعبين بفيروس كورونا.

حيث جاء في بيان رسمي لهذه السلطة الصحية، أنه يتعين على جميع لاعبي نابولي دخول الحجر الصحي تفاديا لانتشار العدوى.

وبالرغم من كل هذا فإن الرابطة الإيطالية قررت إقامة المباراة في وقتها المحدد.

وحتى إدارة “جوفنتوس” وفي بيان رسمي أكدت أن الفريق سيكون حاضرا في الملعب من أجل لعب المباراة.

وكل شيء لحد الآن متوقف والأخبار متضاربة، بل أن الجميع في إيطاليا غاضب على هذه القرارات.

بالتالي يتجه زملاء “غولام” للخسارة على البساط بنتيجة 3-0، مع تقديم إعتراض للقائمين على البطولة الإيطالية، في حالة عدم تأجيل المباراة.