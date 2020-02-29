نابي سار: ” سليماني يسجل 9 أهداف من 10 توزيعات برأسياته”

أشاد المدافع الدولي السنغالي نابي سار باللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي سبق وأن لعب معه في صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وتحدث مامادو نابي سار عن اللاعب الدولي الجزائري في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” اليوم السبت قائلا:

“ما أثار إعجابي في سليماني أنه شخص واثق من نفسه، ولا يشك أبدا في قدراته، هذا الجانب الذي أتذكره في سليماني، ففي التدريبات من الصعب أن تدافع أمامه، فهو طويل القامة ويمتلك رأسيات لا تصدق إذا كانت هناك 10 توزيعات فإنه يسجل 9 أهداف منها”.

“حاليا سليماني إكتشف مهارة التمريرات الحاسمة، ففي الوقت السابق كنا نشاهده كقناص للأهداف لكن الآن أصبح ممرر حاسم مع فريقه موناكو”.