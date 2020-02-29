نابي سار: ” سليماني يقتل منافسيه بدون رحمة”

أشاد المدافع المحوري للمنتخب السنغالي نابي سار، باللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي سبق وأن لعب معه في صفوف سبورتينغ ليشبونة.

وتحدث مامادو نابي سار عن اللاعب الدولي الجزائري في حوار مع مجلة فرانس فوتبول اليوم السبت قائلا:

“لا تكفيني الكلمات لوصف سليماني، عندما يضع هدف في رأسه يعمل على تحقيقه بأي ثمن، تجده يجري لمدة 10 أو 120 دقيقة فوق أرضية الميدان، فهو لا يدخر جهوده أبدا، إنه أسد فوق أرضية الميدان لأنه يلعب بدون رحمة أمام منافسيه، إنه قاتل .. هذه الإرادة لم أشاهدها إلى مرات قليلة في مسيرتي الكروية”.

وأضاف: “عندما وصلت إلى سبورتينغ، وجدته في الفريق وكان يتحدث الفرنسية وهو ما سهل الإتصال بيننا، إنه شخص طيب ولطيف، ومن السهل أن تكون زميله في الفريق وهو دائما في مزاج جيد”