ناتاش:”هذا هو الفرق بين الدوري السعودي والبطولة الجزائرية”

أكد عبد الرؤوف ناتاش الحارس الجزائري لفريق “أحد” السعودي أن الفرق شاسع بين الدوري السعودي للمحترفين والبطولة الجزائرية خاصة من ناحية الامكانيات.

حارس فريق مولودية وهران السابق قال في حوار مطول خص به موقع كووورة العربي اليوم الجمعة:”الفرق شاسع من ناحية الإمكانيات وظروف العمل ومراكز التكوين، فهنا الأمور تسير بطريقة منظمة، وكل الظروف مهيأة لتكون الفرق محترفة”.

“الأمر الإيجابي في الجزائر هو المدرجات، فالأنصار عندنا يضيفون نكهة خاصة للمباريات، وتجدهم متعلقين بشدة بأنديتهم”.

“الكثير من اللاعبين يلجأون إلى لجنة المنازعات للحصول على أموالهم في نهاية الموسم، وهذا الأمر يؤثر بشكل رهيب على مستوى الكرة المحلية”.