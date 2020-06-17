ناتاش: “السعودية اتخذت أحسن قرار باستئناف الدوري”

الرياضة
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ناتاش: “السعودية اتخذت أحسن قرار باستئناف الدوري”
بقلم كريم.تيغرمت

ثمّن الحارس الجزائري، عبد الرؤوف ناتاش، لاعب نادي أُحد، قرار السلطات السعودية باستئناف منافسة الدوري، بعد التوقف لعدة أشهر بسبب كورونا.

وقال ناتاش، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “الاتحاد السعودي اتخذ أحسن قرار فيما يخص الدوري، بعد التشاور مع لجنة مختصة، ووزارة الصحة”.

وأضاف حارس نادي أُحد: “بالنسبة لي هذا القرار عادل، ومنصف لجميع الأندية، سواء تلك التي تلعب من أجل اللقب، أو بالنسبة للأندية  التي تلعب على البقاء”.

وتابع عبد الرؤوف ناتاش: “كل الأندية تعبت طيلة هذا الموسم، وصرفت أموال كبيرة، وقرار استئناف المنافسة كان منصفا لجميع الأندية”.


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