ناتاش: “لهذا السبب يفضل اللابون الجزائرييون الدوريات الخليجية”

الرياضة
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ناتاش: “لهذا السبب يفضل اللابون الجزائرييون الدوريات الخليجية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الجزائري عبد الرؤوف ناتاش، حارس نادي أحد السعودي، الأسباب التي تدفع باللاعبين الجزائريين لمغادرة البطولة الجزائر، نحو الدوريات الخليجية.

وصرح ناتاش، فب هذا الخصوص، خلال حوار لموقع “كووورة” العربي: “لكل لاعب ظروفه الخاصة، هناك من يغادر من أجل لأموال، وهناك من رحل بسبب المشاكل التي واجهها في البطولة الجزائري”.

وأضاف الحارس السابق لمولودية وهران: “أنها الحقيقة المرة، فعندما لا تجد من قدر مستواك وموهبتك، من البديهي أن تفكر في المغادرة”.

وأشار عبد الرؤوف ناتاش، أيضا، إلى الفارق الشاسع بين الدوريات الخليجية، والبطولة الجزائرية، من ناحية المرافق، التجهيزات، بالإضافة للإمكانيات المادية.


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