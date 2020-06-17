ناتاش يكشف سرّ نجاح اللاعبين الجزائريين في الدوري السعودي

أبرز الحارس الجزائري، عبد الرؤوف ناتاش، لاعب نادي أُحد، أسباب نجاح اللاعبين الجزائريين في الدوري السعودي، مرجعا ذلك للظروف المريحة التي توفرها الأندية السعودية.

وصرح ناتاش، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون في البطولة الجزائرية يعانون العديد من المشاكل، على غرار الأجور، ومنح المباريات”.

وأضاف حارس نادي أُحد: “هناك اختراق لعقود اللاعبين في البطولة الجزائرية، ما يجعله يدخل في نزاع مع ناديه، عكس ما يحدث هنا في السعودية، وهو ما يسمح للاعبينا بالنجاح”.

يذكر أن الدوري السعودي، أصبح قِبلة للاعبين الجزائريين، وحتى المحترفين منهم في السنوات الأخيرة، بالنظر للعروض المالية القوية، والإمكانيات التي تحوزها الأندية السعودية.