نات كوم: إنخفاض حجم النفايات في رمضان

قالت نسيمة يعقوبي رئيسة قسم الإتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، أن كمية النفايات المنزلية المرفوعة على مستوى الجزائر العاصمة، عرفت تراجعا خلال 25 يوما الأولى من رمضان بقرابة 11 بالمائة. فيما تراجعت كميات الخبر بنسبة 48 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت يعقوبي، إلى أن مصالحها أحصت على مستوى البلديات الـ 26 الواقعة تحت إقليم إختصاصها. رفع 23 ألف و918 طنا، فيما تم رفع 27 ألف و3 أطنان السنة الماضية.

أما بخصوص مادة الخبز التي تعد من أكثر المواد تبذيرا، فتم جمع قرابة 6.5 أطنان. بينما تم جمع 12.5 أطنان السنة الماضية، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 48 بالمائة”. مشيرة إلى أن تبذير مادة الخبز، أجبر مصالح المؤسسة على تخصيص شاحنات خاصة لنقل هذه المادة. داعية المواطنين إلى الإستهلاك بعقلانية لمجمل المواد.

وأرجعت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، تراجع نسب النفايات إلى العمليات التحسيسية التي تنظمها المؤسسة إلى جانب مختلف الفواعل في الميدان. حيث تم التوجه إلى المدارس والساحات العمومية وحتى التنقل إلى المنازل للتوعية حول ضرورة تجنب التبذير. وما يخلفه من تشويه للمنظر العام ومخاطر بيئية وصحية.

كما استعرض أعوان النظافة، جملة من الصعوبات التي تعترضهم أثناء تأديتهم لمهامهم اليومية. سيما ما تعلّق بارتفاع حجم النفايات واستعمال أكياس غير ملائمة والمواد الهامدة. بالإضافة كذلك إلى رمي المواد الخطيرة على غرار الزجاج والإبر الطبية بشكل يخلف حوادث عمل.

ويدعو الناشطون على مستوى هذا القطاع الحساس، إلى ضرورة مشاركة المواطنين في الحفاظ على المحيط بطريقة فعالة. من خلال إحترام مواقيت رمي النفايات والمحددة من السادسة مساء إلى التاسعة ليلا. إلى جانب الالتزام بأماكن الرمي واستعمال الأكياس الملائمة وممارسة الفرز بين المواد العضوية والمواد القابلة للإسترجاع.

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