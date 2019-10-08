نات كوم تسترجع أكثر من 110 طن من الخبز عبر 26 بلدية بالعاصمة

تمكنت مؤسسة النظافة نات كوم من إسترجاع أزيد من 110 طن من الخبز عبر 26 بلدية بالعاصمة خلال 9 أشهر.

حسبما كشفته نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بمؤسسة نات كوم على هامش افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي لاسترجاع النفايات.

وأضافت، أنه تم جمع أزيد من 300 ألف طن من النفايات المنزلية واسترجاع أزيد من 110 طن من مادة الخبز عبر 26 بلدية.

أما فيما يخص عملية إحصائيات الفرز الإنتقائي والرسكلة والإسترجاع فتم جمع أكثر من 1500 طن من مادة الكارتون.

كما تم جمع أزيد من 50 طن من مادة البلاستيك.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنه تم الإعتماد على الطاقة الشمسية كتجربة أولى بتجهيزات اللوحات الشمسية على مستوى حظيرة الشاحنات.

وأضافت في ذات السياق يعقوبي، أنه سيتم تعميم التجربة على مستوى 13 حظيرة أخرى بولاية الجزائر.