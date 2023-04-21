نات كوم: تسخير 4200 عون و370 شاحنة لنظافة العاصمة يومي العيد

جنّدت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، 4200 عون و370 شاحنة للقيام بـ 350 دورية، يومي عيد الفطر المبارك. بغية توفير سبل الراحة للعائلات الجزائرية التي تقبل بهذه المناسبة على تنظيم زيارات للأقارب وللأماكن العامة.

وأوضحت رئيسة قسم الإتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، نسيمة يعقوبي، أن مصالحها عمدت لرفع وتيرة النشاط يومي عيد الفطر، بالتركيز على الأماكن العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه التي تعرف إقبالا واسعا من طرف الزوار. سيما منتزه “الصابلات”، وحديقة الحامة وكذا حديقة بن عكنون. بالإضافة كذلك إلى الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة كساحة الشهداء والبريد المركزي.

كما أشارت يعقوبي إلى أنه تم تجنيد 4200 عون، وتسخير 370 شاحنة، ورفع عدد الدوريات إلى 350، قابلة للزيادة حسب الحاجة. ناهيك عن الجهود الخاصة على مستوى الأسواق والأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

كما تضمن البرنامج تنظيف الطرقات ليلة عيد الفطر، وإرفاقها بمضاعفة عدد خرجات رفع النفايات وكذا الكنس بالنسبة للأحياء والساحات. سيما الطرق المؤدية للمساجد وضواحيها، وذلك استكمالا للبرنامج الرمضاني المسطر.