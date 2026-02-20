نات كوم: تسخير 4500 عامل و390 شاحنة بالعاصمة في رمضان

وضعت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، برنامجا خاصا بالشهر الفضيل، من خلال تسخير 4500 عامل و390 شاحنة لضمان نظافة المحيط بالعاصمة.

وأوضحت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، نسيمة يعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه تحسبا لشهر رمضان الكريم، تم تسطير برنامج خاص شرع في تنفيذه قبيل حلول هذا الشهر.

ويقوم البرنامج، على تنظيف الأسواق ومحيط المساجد وفضاءات التسلية، على غرار منتزه الصابلات وحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” ببن عكنون، ومنبع المياه بالحراش.

ويأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار خصوصيات هذا الشهر، المتمثلة في زيادة كمية النفايات التي يتم رفعها، بنسبة قد تصل إلى 18 بالمائة مقارنة بالأيام العادية. (من نحو 1100 طن يوميا إلى حوالي 1300 طن”، وهو ما أرجعته بالدرجة الأولى إلى التبذير الغذائي.

وفي هذا الإطار، سخرت المؤسسة “موارد مادية وبشرية معتبرة، قوامها 4500 عامل و390 شاحنة من مختلف الأنواع. تشمل شاحنات رفع النفايات وآليات الكنس الميكانيكي وشاحنات غسل الطرقات. إلى جانب تدعيم الحظيرة بـ 1500 حاوية إضافية. من بينها حاويات مخصصة لجمع مادة الخبز التي تسجل ارتفاعا خلال هذه المناسبة”.

وأشارت يعقوبي، إلى أن سنة 2025 سجلت “رفع 15 طنا من مادة الخبز”. لافتة إلى أن هذه الأخيرة تتطلب معالجة خاصة ولا يمكن خلطها مع النفايات المنزلية العادية. ما يستدعي تسخير إمكانيات إضافية لرفعها بصفة منفصلة.

كما أوضحت أن العمل خلال هذا الشهر الفضيل سيتم بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة، مع تكثيف التدخلات. قصد منع تراكم النفايات والحفاظ على نظافة المحيط.

أما فيما يتعلق بالشق التحسيسي، ذكرت يعقوبي بأن “نات كوم” أطلقت حملة توعوية قبل عشرين يوما من حلول شهر رمضان. من أجل حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك والحد من ظاهرة التبذير. لما لها من آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية.

كما عادت للتذكير بأن تراكم النفايات، التي تشكل المواد العضوية أزيد من 50 بالمائة منها. يؤدي إلى تحللها وانتشار الروائح الكريهة والحشرات. ما يشكل خطرا على الصحة العمومية ويشوه المنظر العام. داعية المواطنين والتجار إلى احترام مواقيت إخراج النفايات واستعمال أكياس ملائمة. مع الحرص على فرزها، قصد تسهيل عمل أعوان النظافة وضمان نظافة المحيط خلال الشهر الفضيل.