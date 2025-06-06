نات كوم.. 4200 عون و390 شاحنة لضمان نظافة أحياء العاصمة خلال العيد

جندت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، 4200 عون و390 شاحنة لضمان نظافة الأحياء والأماكن العامة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة “نات كوم”، نسيمة يعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه تم تسخير موارد بشرية ومادية “هامة” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر 26 بلدية تقع ضمن نطاق اختصاصها.

مشيرة إلى أنه وخلال أيام عيد الأضحى، يتم تسجيل “ارتفاع في كمية النفايات وحتى في نوعيتها. لا سيما ما تعلق منها بمخلفات الأضاحي. وهو ما يستدعي تحضيرا خاصا، لكونها نفايات عضوية تتميز بسرعة التعفن وانتشار الروائح الكريهة، خاصة في الأجواء الحارة”.

وأكدت يعقوبي جاهزية مؤسسة النظافة لولاية الجزائر لهذه المناسبة. حيث تم تسطير برنامج خاص يتضمن تسخير 4200 عونا و390 شاحنة من أنواع مختلفة. مع وضع نحو 3900 حاوية، 1000 منها مخصصة لجلود الأضاحي.

وأضافت ذات المسؤولة، أن برنامج هذه السنة موزع على ثلاث مراحل، بداية من عملية التنظيف التي تسبق نحر الأضاحي. حيث “ستكثف المؤسسة عمليات الكنس قبل العملية، لجمع مخلفات الكباش. مع غسل الأحياء والطرق المؤدية إلى المساجد والمقابر والتي تعرف توافدا كبيرا خلال هذه المناسبة”.

وسيتم التركيز على مضاعفة عمليات التنظيف خلال هذه الأيام الثلاثة، مع مواصلتها لما بعد العيد، من أجل القضاء على كل المخلفات.

علما أنه سيتم اعتماد نظام العمل بالمناوبة خلال أيام العيد، لضمان نظافة الأحياء والأماكن العامة.

هذ ودعت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة “نات كوم” المواطنين، إلى ضرورة احترام أماكن رمي النفايات والتكفل بجلود الأضاحي. قصد استغلالها لاحقا من طرف المؤسسة المختصة.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة “نات كوم” سجلت خلال السنة الماضية جمع 5300 طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. متوقعة ارتفاع الكمية خلال هذه السنة إلى 9000 طن.