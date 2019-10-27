ناجية عبد المنعم: “الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها.. والجزائر ليست عقيمة”

أكّد الراغب في الترشح للإنتخابات الرئاسية، ناجية عبد المنعم، أنّ الجزائر في الوقت الحالي بحاجة إلى كل الرجال النزهاء.

وخلال إيداع ناجية عبد المنعم، الذي يعتبر محامي معتمد لدى مجلس قضاء ورقلة ملف ترشحه لدى الهئية المستقلة للإنتخابات.

حيث قال المتحدث “أنّ الجزائر بحاجة إلى كلّ الرجال الأوفياء والنزهاء للسير بها إلى بر الأمان، وصون أمانة الشهداء.”.

كما أكّد ناجية أنّ الجزائر تزخر بكفاءات وإطارات تستطيع السير بالجزائر والوصول بها إلى مصاف الكبار”.

وتابع ذات المتحدث قوله: “إيداع ملف ترشحي للرئاسيات ليس أني كفئ على الجميع، وإنما من أجل إسماع صوتنا وأن نكون بالقرب من صناعة القرار”.

وناشد المترشح الجزائريين بالتصويت بقوة في الإنتخابات والإيدلاء بأصواتهم، حيث قال: “مثلما هب الجزائريين في 22 فيفري عليهم بالإتحاد وأن يكونوا كالجسد الواحد يوم 12 ديسمبر”.