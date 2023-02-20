ناجي جدو:”المصريون احتفلوا بالتأهل لمونديال 2010 قبل خوض المباراة الفاصلة”

عاد مهاجم المنتخب المصري السابق، محمد ناجي جدو، للحديث عن كواليس المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2010، بين المنتخب الوطني ونظيره المصري.

وصرح مهاجم الأهلي الأسبق جدو لقناة MBC مصر، يوم السبت الماضي:”قبل المباراة الفاصلة ضد الجزائر في أم درمان كان الجميع بمصر يحتفل بالتأهل للمونديال قبل بداية المباراة”.

وأضاف المتحدث:”بعد فوزنا بثنائية في القاهرة، ظن الكل أننا تأهلنا لكأس العالم، لدرجة أن الفنانين سافروا معنا للسودان، كأننا ذاهبين للاحتفال وليس لخوض مباراة”.