نادال يتوّج بلقب بطولة رولان غاروس للمرة 14 في تاريخه

تمكّن الإسباني رافاييل نادال من التتويج بنهائي بطولة رولان غاروس بعد الإطاحة بمنافسه كاسبرس رود في المباراة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت القناة القطرية “بيان سبورتس” اليوم الأحد. أن نادال بفوزه اليوم وصل إلى التتويج الـ 14 في مسيرته.

وكان النجم الإسباني قد حسم التأهل إلى النهائي على حساب الصربي نوفاك جوكوفيتش. قبل أن يواجه النجم الأخر رود. الذي اطاح به اليوم.

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