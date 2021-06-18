نادال يعلن انسحابه من المشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلن البطل الإسباني، في رياضة التنس، رافايل نادال المصنف ثالث عالميا، انسحابه من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ونشر نادال، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أكد من خلالها عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون الإنجليزية.

وأوضح النجم الإسباني، أن هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة له، لكن بسبب الفورمة التي يتواجد عليها، وبعد تشاور مع طاقمه، وجد أن هذا هو القرار الصحيح.

يذكر أن رافايل نادال توج بذهبية أولمبياد بكين 2008، وذهبية أولمبياد ريو ديجانيرو 2016، إلا أنه يعاني في المواصم الأخيرة من إصاب على مستوى الركبة.