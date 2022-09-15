نادال يُودع فيدرر برسالة مؤثرة “هذا يوم حزين”

علق النجم الإسباني لرياضة التنس، رافاييل نادال، على اعتزال غريمه السويسري، روجيه فيدرر، اليوم الخميس.

حيث كتب نادال، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:”عزيزي روجيه، صديقي وغريمي، كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدًا”.

كما أضاف:”هذا يوم حزين لي على الصعيد الشخصي وللرياضة في جميع أنحاء العالم”.

“كان من دواعي سعادتي وفخري وشرفي أن أشارك كل تلك السنوات معك، وأن نعيش العديد من اللحظات المذهلة داخل وخارج الملعب”.

قبل أن يختم:”سيكون لدينا الكثير من اللحظات التي نتشارك بها في المستقبل، هناك الكثير لنقوم به معًا، نحن نعرف ذلك، الآن أتمنى لك كل السعادة مع زوجتك ميركا وأطفالك وأسرتك، وأن تستمتع بما هو قادم، أراك في لندن”.