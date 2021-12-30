نادر السيد: الجزائر ليست مرعبة ومصر ستصل نصف النهائي

إستبعد نادر السيد لاعب مصر سابقا المنتخب الوطني الجزائري من ترشيحاته للفوز بكأس امم افريقيا التي ستجري بالكاميرون.

وقال نادر السيد لقناة “تان” المصرية “الجزائر مش مرعبة، مشكلتنا في مصر. أنّنا نقارن أنفسنا بلاعبين ينشطون في أولمبيك مارسيليا. هوما فرنسيين وبلجيكيين في الوقت نفسه جزائريين، عكسنا عندنا محمد صلاح الذي تنقل من مصر للإحتراف في أوروبا”.

وأضاف عن منتخب تونس والمغرب. “حتى تونس والمغرب مثلا زياش، ينشط في هولندا الذي ترعرع فيها ومارس فيها كرة القدم

كما واصل نادر السيد مقارنة الكرة المصرية بالجزائرية. وختم “من افضل المباريات التي لعبناها، في كاس العرب كانت امام الجزائر، كانوا خائفين منا، كنا اعلى واقوى من الجزائر لولا الجراة كنا سنفوز عليها”.