نادر حكما لمباراة مولودية الجزائر ومولودية البيض

عينت لجنة التحكيم، الحكم نادر، لإدارة مباراة الجولة الثالثة من البطولة المحترفة، التي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف مولودية البيض.

وسيدير الحكم نادر، هذه المباراة، بمساعدة كل من بلحوسين، مساعد أول، تاجي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة صخراوي، كحكم رابع.

ومن المقرر أن تُجرى هذه المباراة، يوم السبت المقبل، انطلاقا من الرابعة إلا ربع مساءً، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: