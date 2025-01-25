نادر داود: “كنا أفضل من المولودية لكن.. “

تحسّر المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، نادر داود، على الهزيمة التي مُني بها الفريق، في داربي الجزائر، أمس الجمعة، على يد الغريم التقليدي المولودية.

وأكد مساعد نبيل معلول، في ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات التابعة لـ 5 جويلية، بعد الداربي الذي حسمه العميد، بنتيجة 3-0، ضمن تسوية الجولة الـ 7. بأن اللقاء، كان داربي بأتم معنى الكلمة، لاسيما من حيث الحضور الجماهيري.

قبل أن يضيف نادر داود: “في الداربي يمكنك أن تنتظر كل النتائج. الشوط الأول كان متوازنا، مع أفضلية لنا، حيث كانت نسبة الاستحواذ لصالحنا، ولكن للأسف من دون تجسيد”.

وواصل التقني التونسي: “في الشوط الثاني. من هجمة معاكسة استقلنا هدفا أثّر على معنويات اللاعبين، وهذه هي كرة القدم، من أخطاء وهجمات معاكسة، تستقبل أهدافا”.

وختم مساعد معلول قائلاً: “الداربي هو جاهزية اللاعبين في ساعة ونصف، وليس من يمر بفترة جيدة أو يتواجد في مركز مريح، اللاعبون “فرحونا” في عدد من اللقاءات، لكن في الداربي لم يكونوا في يومهم، ونعتذر لأنصارنا”.

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