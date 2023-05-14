نادر لهبيري: “تأهلنا في كأس الجمهورية يساعدنا في التحضير لمباراتنا المقبلة”

ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد نادر لهبيري، تأهل فريقهم لربع نهائي كأس الجمهورية، على حساب شبيبة الأبيار.

وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “مباريات الكأس فيها دائما مفاجآت، لكن فريقنا صغط منذ بداية المبارات للسيطرة على المنافس”.

كما أضاف: “أجرينا بعض التغييرات على تشكيلتنا الأساسية بالنظر لضغط المباريات، واللاعبين الذين أشركناهم قدموا مردود كبيرة”.

وتابع مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري: “التأهل جد مستحق، وسيساعدنا في التحضير لمباراتنا المقبلة المقررة يوم الأربعاء المقبل”.

يذكر أن شباب بلوزداد، تأهل أمس السبت، لربع نهائي كأس الجمهورية، بعد إطاحته بفريق شبيبة الأبيار، بثنائية نظيفة.