نادر لهبيري: “تأهلنا في كأس الجمهورية يساعدنا في التحضير لمباراتنا المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد نادر لهبيري، تأهل فريقهم لربع نهائي كأس الجمهورية، على حساب شبيبة الأبيار.
وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “مباريات الكأس فيها دائما مفاجآت، لكن فريقنا صغط منذ بداية المبارات للسيطرة على المنافس”.
كما أضاف: “أجرينا بعض التغييرات على تشكيلتنا الأساسية بالنظر لضغط المباريات، واللاعبين الذين أشركناهم قدموا مردود كبيرة”.
وتابع مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري: “التأهل جد مستحق، وسيساعدنا في التحضير لمباراتنا المقبلة المقررة يوم الأربعاء المقبل”.
يذكر أن شباب بلوزداد، تأهل أمس السبت، لربع نهائي كأس الجمهورية، بعد إطاحته بفريق شبيبة الأبيار، بثنائية نظيفة.
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