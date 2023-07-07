نادر لهبيري: “تعرضنا لحملة شرسة هذا الموسم وتتويجنا لم يكن سهلا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب المساعد لشباب بلوزداد، نادر لهبيري، عن الصعوبات التي واحهها الطاقم الفني للفريق في التتويج بلقب البطولة هذا الموسم.
وصرح لهبيري، للإذاعة الوطنية: “هذا التتويج لم يكن سهلا، كونه تطلب منا تركيزا منذ أول جولة، إلى غاية تتويجنا”.
كما أضاف: “أنا عملت على تسيير الفريق مؤخرا يوم المباراة فقط، كل التحضيرات يشرف عليها المدرب الكوكي”.
وتابع نادر لهبيري: “هذا الموسم عشت أمور غريبة، حيث تعرضنا لحملة شرسة كطاقم فني من البعض رغم النتائج التي كنا نحققها”.
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