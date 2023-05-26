نادر لهبيري: “هدفنا تجاوز عقبة مقرة والتتويج بكأس الجمهورية”

كشف مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري، أهداف فريقه في كأس الجمهورية، مؤكدا عزمه على تجاوز عقبة نجم مقرة، والتتويج بالكأس.

وصرح لهبيري، للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: “نتوقع مباراة كبيرة امام فريق نجم مقرة، على ملعب قسنطينة الممتاز”.

كما أضاف مساعد مدرب شباب بلوزداد: “هدفنا التتويج بلقب كأس الجمهورية، لكن قبل ذلك علينا تجاوز عقبة نجم مقرة”.

وتابع نادر لهبيري: “نأخذ كل مبارياتنا بجدية، في مختلف المنافسات، وسنعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية في تشكيلتنا الأساسية التي ستواجه مقرة”.