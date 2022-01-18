نادلتان تواجهان تهمة سرقة مجوهرات بقاعة الحفلات بالعاصمة

تواجه شقيقتين تعملان نادلتين بقاعة الحفلات بباب الزوار شرق العاصمة، تتواجد احداهما في سجن الحراش تهمة السرقة. راح ضحيتها ربة بيت في الأربعينات من العمر، لتعرضها لسرقة مجوهراتها ذات المعدنين الأصفر والأبيض، تفوق قيمتها 140 مليون. خلال حفل زفاف أقيم في قاعة الحفلات شرق العاصمة.

كما تحركت الدعوى حسب الملف القضائي، من طرف النيابة العامة، بعد شكوى أودعتها الضحية ” ر.أ”. أكدت فيها أنها وخلال توجهها برفقة صديقتها لحضور حفل زفاف بقاعة الحفلات الواقعة بحي الدوزي بباب الزوار. وأخذت معها علبة مليئة بالمصوغات الذهبية واخرى ذات الطابع التراثي من معدن الفضة، لتعيرها للعروس.

في حين أضافت، أنه بعد انتهاء مراسم الحفل، قامت العروس بإرجاع العلبة فوضعتها بجانبها على الطاولة. أين كانت تجلس وبرغبة من العروس أخذت صورا تذكارية معها. اذ وبعد إنتهاء جلسة التصوير تبادلت أطراف الحديث لبعض الوقت مع إحدى قريباتها. لتكتشف بعد رجوعها إلى مكانها حيث تجلس، باختفاء علبة المجوهرات من فوق الطاولة.

كما قامت بإبلاغ والدة العروس وشقيقتيها، فهموا بالبحث عن المسروقات لكن عملية البحث كانت من دون جدوى. وفي تلك الأثناء أين كادت القاعة تخلو من الحضور، أبلغت صاحبة قاعة الحفلات عن الواقعة. والتي بدورها أخضعت العاملات للتفتيش الجسدي وكذا أغراضهن. ما عدا المتهمة “ل.أ” رفضت تفتيشها، وهمّت بالصراخ لتلتحق بها شقيقتها ودخلتا غرفة تغيير الملابس، وأغلقتا الباب بسرعة.

وعندها تدخّل احد أقارب العروس وتمكن من فتح الباب، فضبطت الضحية ووالدة العروس، المتهمة “ل.أ” جالسة بالقرب من كيس بلاستيكي. ففتشته لتجد علبة المصوغ محل السرقة فارغة بعد تعرضها للكسر .

المتهمتين.. المسروقات أتت بها والدة العروس ووضعتها داخل كيس بلاستيكي

وحسب الملف فإن المتهمتين تمسكتا خلال تقديمهما أمام وكيل الجمهورية، بإنكار تهمة السرقة. وأجمعتا أن الدعوى كيدية من طرف أهل العروس بسبب خلاف وقع بينهم في بداية الحفل. كما أن الكيس الذي ضبط بالغرفة الذي كان تزعمت الضحية بأنه كان يحوي على المصوغ. فأكدت “المتهمة “أمينة” بشأنه بأنها لم تكن تعلم بأنه موضوع بالغرفة والا لما دخلتها برفقة شقيقتها ” “ل.ص”. مؤكدتين بأن المسروقات أتت بها والدة العروس ووضعتها بداخل الكيس خشية فضحها من طرف الضحية وصاحبة قاعة الحفلات.

وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة 1 فيفري المقبل بسبب غياب الدفاع، الذي أوكلته المتهمتين للمرافعة في حقهما.

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