ناديان كبيران يُتابعان غولام

دخل الدولي الجزائري، فوزي غولام، حسابات ناديين كبيرين، حيث أن كل من أتليتيكو مدريد الإسباني وإسي ميلان الإيطالي يُتابعانه حاليا.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، بأن مُتصدري الليغا والكالتشيو، يضعان الظهير الأيسر في حسابتهما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ولم يُقدم “الكولتشونيروس” و”الروسونيري”، حسب ذات المصادر، لحد الساعة أي عرض رسمي، وإكتفيا بمُراقبة اللاعب فقط.

ويتواجد صاحب القذفات الصاروخية، في وضعية لا يحسد عليها مع نابولي، حيث أنه نادرا ما يُشارك منذ بداية الموسم الجاري.

ويأمل “البيرتينوبي” التخلص من مُدافعهم في أقرب الآجال الممكنة، لكونه خارج حسابات مُدربه جينارو غاتوزو.

ولا يزال خريج مدرسة سانت إيتيان، مُرتبطا بالأزوري الى غاية جوان 2022، وبراتب سنوي يصل لـ3 ملايين أورو.