نادية بن يوسف تفقد والدها

فقدت المطربة نادية بن يوسف، والدها المقيم في مرسيليا ومن الممكن جدا دفنه اليوم الجمعة في مقبرة القطار بالعاصمة بعد نقل جثمانه أمس إلى الجزائر.

وقالت الفنانة نادية بن يوسف في اتصال مع “النهار أون لاين”، أنها متأثرة جدا بفقدان والدها خاصة وأنها لم تراه منذ عام تقريبا بسبب الحجر الصحي.

وأصيبت بن يوسف بفيروس كورونا رفقة زوجها الحاج المتواجد في المستشفى، وهذا ما يمنعها من التنقل لحضور جنازة والدها.

كما اغتنمت الفنانة الفرصة لتقدم شكرها العميق لكل من اتصل بها للاطمئنان عليها وعلى زوجها وتقديم واجب العزاء في وفاة والدها رحمه الله.