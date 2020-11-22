نادية بن يوسف تكشف معاناتها مع زوجها من فيروس كورونا

كشفت المطربة الجزائرية، نادية بن يوسف، أنها عانت كثيرا بعد اصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها.

وقالت بن يوسف، في اتصال مع “النهار اونلاين”: “عانينا كثيرا، أصبت مع زوجي بالفيروس التاجي، لا نعلم كيف أصابتنا العدوى، رغم أننا أخذنا كل احتياطاتنا”.

وبهذه المناسبة، دعت نادية بن يوسف، الجميع، لإحترام اجراءات الوقاية بكل صرامة.

وعن معاناتها مع زوجها بعد الإصابة بالمرض، قالت الفنانة: “تعبنا كثيرا، آلام في الرأس، وفقدان حاسة الشم وتعب شديد في كل الجسم”.

وأضافت صاحة أغنية “يا لميمة”: “حاليا نحن نتعافى الحمد لله، ونتابع علاجنا في المنزل، مع إحترام اجراءات التباعد”.

ووجهت الفنانة، نصيحة للجميع قائلة: ” شخصيا عانيت كثيرا مع زوجي، ولحسن الحظ لم يصب أبنائي بالعدوى، أنصحكم بالتباعد وارتداء الكمامة قبل كل شيء”.

وأشارت نادية بن يوسف، إلى أنه على الأشخاص الذين يشكون في إصابتهم بالفيروس التاجي، عزل أنفسهم عن الناس، وتناول المشروبات الحارة.