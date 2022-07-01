قناة النهار “نادية كاتبي :” تمنيت ندير نتيحة مليحة لكن الإمكانيات كانت ناقصة بقلم قناة النهار نشر في 01 جويلية 2022 - 12:18 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 8 0 “نادية كاتبي :” تمنيت ندير نتيحة مليحة لكن الإمكانيات كانت ناقصة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nUm58 اقرأ أيضا حرارة مرتفعة في أول أيام إمتحان البكالوريا بولاية أدرار..موالفين بيها وربي يوفقنا قناة النهار 12 جوان النهار ترندينغ: رياضيون يبدون إعجابهم بالباهية وهران وطريقة الإستقبال المميزة وأبناء بدون ضمير قناة النهار 24 جوان رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى: كل ضيوف الجزائر منبهرين بالقرية المتوسطية وحفل الإفتتاح قناة النهار 28 جوان النهار ترندينغ: دموع بلماضي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ورجال الحماية يصنعون الحدث في بكالوريا 2022 قناة النهار 14 جوان بالفيديو.. إقصاء مترشحة من شهادة البكالوريا يتسبب في تدهور حالتها الصحية المجتمع 16 جوان شاهد ماذا فعل المصارع الجزائري بشير سيد عزارة بمنصة التحكيم في المنازلة النهائية قناة النهار 27 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي.. "شاهد سكنات إجتماعية مخروبة بڨالمة قناة النهار 14 جوان جيجل: حلم سكان بني فرقان يتحقق في افتتاح شاطئ واد الزهور قناة النهار 01 جويلية دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات قناة النهار 29 جوان عميد مسجد باريس: نحن نعمل على توجيه مزدوجي الجنسية لحمل قميص المنتخب الوطني قناة النهار 28 جوان