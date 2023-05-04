نادية لعبيدي: حنون قالت أطنان من الاكاذيب لتشوه سمعتي و سمعة عائلتي

إفتتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم ملف قضية لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال. بعد متابعتها بتهمة على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي

وجاء في تصريحات نادية لعبيدي “السلام عليكم الحمد لله سيدي القاضية وصل اليوم الذي اواجه هذه السيدة. التي قامت بحملة شرسة بحقي حملة من القذف و الكذب و التشهير في جرائد و صحف و ندوات صحفية و تلفزيون وكل تصريحات موثقة و مسجلة. حنون قالت اطنان من الاكاذيب لتشوه سمعتي وسمعة عايلة قالت انني رئيسة عصابة ذلك امام الملأ وزيرة الثقافة تتلقى اوامرها كن دولة موازية. وماذا يعني ذلك الكلام انني خائنة لبلدي و ووطني؟”.

وأضافت نادية لعبيدي “حنون قالت انني منحت المسرح لسفارة الولايات المتحدة الامريكية مجانا ومقابل هذه الهبة. هو ان ابني استفاذ من منحة لاستفاذته من منحة دراسية تسيء لسمعتي و سمعة ابني اذ لا يمكن ان يقبل هذا الكلام الخطير جدا”.

وتابعت نادية لعبيدي “حنون اصبحت هي قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية واصبحت هي العدالة. هل هذا معقول ان تشوه سمعة الناس هل هذا هو دور النائب ان تشوه سمعة الناس ؟

حملة شرسة انطلقت ضدي

وتابعت نادية لعبيدي “سيدتي القاضية محاكمة اليوم محاكمة مثالية لها أهمية كبيرة،حملة شرسة انطلقت ضدي. سيدتي القاضي طلبت من وزارة المالية ان تقوم بتحقيق حول تسيير وزارة الثقافة قبل مجيئي على راسها. فيما يخص ملف انتاج فيلم عبد القادر ،سيدتي القاضي انا كنت عضو في الحكومة. عندما رفعت هذه الدعوى القضائية. و عشت ضغط كبير من اعلى مستوى لكي اتنازل عن الشكوى و لكن بقيت صامدة لانها قضية شرف”.

وأضافت “سيدتي القاضي علاقة الحملة برمتها عندما كان وزراء الثقافة العرب اشقاء العرب موجودين في بلادنا لم تفكر هذه السيدة حنون على الاضرار التي تسببها لي و لعائلتي و بلادنا عندما تقول ان وزيرة الثقافة الجزائرية. انسانة فاسدة اضرار شخصية لي و على مستوى وطني و دولي كلام خطير و غير مسؤول خاصة عندما ياتي من من إنسانة مسؤولة اتمنى ان شاء الله ان تكون العقوبة بمستوى الأضرار التي لحقت بي و بعائلتي اضرار كبيرة انتظرت اكثر من 7 سنوات منذ 2018 ضحية حملة شرسة ،و الحمد لله وصلت الى بلد القانون لدي ثقة كبيرة في عدالة بلادي و شكرا “.