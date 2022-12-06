نادين الراسي تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

فاجئت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بظهورها الأخير بصورة غير اعتيادية، مما دعى المتابعون للتعليق عليها.

وشاركت نادين صورة لها عبر صفحتها الشخصية على الانستغرام، وظهرت نادين في الصورة بملامح مختلفة. وبدا فيها واضحاً التغييرات التي أحدثتها بشفاهها، وخسارتها لبعض الوزن.

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع صورة نادين، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف منهم. وانقسمت التعليقات بين من انتقد التغيير الذي طرأ على شكلها معتبرين أنها أضاعت هوية جمالها الطبيعي وباتت تشبه باقي النجمات. في حين تغزل بجمالها الكثير من متابعيها وتمنّوا لها المزيد من الراحة. لتخطي أزمة فقدانها لشقيقها الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر نتيجة حادث سير مروع.