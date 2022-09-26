نادين الراسي تعلّق على خبر وفاتها
ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على خبر وفاتها بعد رحيل شقيقها جورج عن عمر ناهز 42 عاماً بحادث سير مروّع.
وغرّدت الراسي في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” على تقرير جاء فيه: “خبر مفجع وفاة نادين الراسي اخت جورج الراسي”. بقولها: “لا متت ولا طلّ الخبر وبصراحة مش ناوية قبل ما خلّص رسالتي، بحبكن”.
وفي سياق آخر نشر خطيب الراسي رجل الأعمال اللبناني مجد دعبول صورة تشجيعية لها، في أحد إطلالاتها. حيث بدت فاقدة للكثير من وزنها.
وقد توفي الفنان جورج الراسي، 27 أوت الماضي، في حادث مرور، على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام عند الحدود السورية اللبنانية.
وفي هذا السياق، أوضحت وسائل اعلام لبنانية، أن “الفنان اللبناني جورج الراسي توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.
حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره”.
كما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.
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نادين الراسي تكشف ما رأته داخل تابوت جورج
كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن محتوى التابوت الذي وضع به شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي. وقالت إن التابوت الذي وضع به جورج لم يسعه بسبب السعادة العارمة التي كان بها.
كما كشفت شقيقة جورج الراسي، أن عائلتهما قررت أن تلبسه بدلة رسمية. وتابعت في لقاء لبرنامج عرب وود، “جورج أكتافه كانوا ضيقين على التابوت، لأن الدنيا كلها ما كانت سيعاه”. و”كان لابس بدلة كتير حلوة، وحياة ولادي لو بتحطوا الميكرفون في إيده تحسه بده يغني”.
في حين، تحدثت نادين الراسي عن معاناتها بعد وفاة شقيقها جورج من ضعف الإيمان. وأردفت: “بدعي الله يقوي لي إيماني، لأن بقالي 3 أيام إيماني مش صح”. “يا رب رجع لي إيماني بسرعة، لتخليني أتقبل، ولو جورج زعلك بمرة، أنا اللي قلتله يعمل هيك دخيلك استقبله بملكوتك”.
وشيّع مئات اللبنانيين جثمان جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، على وقع أنغام فرقة موسيقية.
كما اعتبرت نادين الراسي، أن وفاة شقيقها نتيجةَ إهمال من قبل الدولة، متوعّدة أن المسببين له سيدفعون الثمن.
وأكدت نادين الراسي، في تصريح لمجلة جرس، أن شقيقها كان بارعاً في قيادة السيارات. معقّبة “هيدا قتل مش حادث، مسؤولية وزارة الأشغال، المهندس اللي اشتغل الطريق”.
وتابعت: “دم جورج ما بيروح هدر، لو بيكلفني الشي عمري، كل شي بكف ودم جورج بكف”. و”بدي أرفع دعوى على وزير الأشغال”. و”الله لأحرقله قلبه زي ما حرق قلبي. بدي أفوت عالحبس؟ ما في مشكلة، آكلة شاربة نايمة”.
و توفي الفنان اللبناني، على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية–السورية.
وكانت زينة المرعبي من طرابلس بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، وتوفيت أيضاً.