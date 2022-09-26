نادين الراسي تعلّق على خبر وفاتها

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على خبر وفاتها بعد رحيل شقيقها جورج عن عمر ناهز 42 عاماً بحادث سير مروّع.

وغرّدت الراسي في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” على تقرير جاء فيه: “خبر مفجع وفاة نادين الراسي اخت جورج الراسي”. بقولها: “لا متت ولا طلّ الخبر وبصراحة مش ناوية قبل ما خلّص رسالتي، بحبكن”.

وفي سياق آخر نشر خطيب الراسي رجل الأعمال اللبناني مجد دعبول صورة تشجيعية لها، في أحد إطلالاتها. حيث بدت فاقدة للكثير من وزنها.

وقد توفي الفنان ​جورج الراسي، 27 أوت الماضي،​ في حادث مرور، على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام عند الحدود السورية اللبنانية.

وفي هذا السياق، أوضحت وسائل اعلام لبنانية، أن “الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.

حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره”.

كما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.

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