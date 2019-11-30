نادين نجيم: أخاف من الموت وهذا سر لا يعرفه أحد عن أولادي

إعترفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أنها تخاف من الموت، ليس فقط على نفسها، بل على كل الأشخاص الذين تحبهم.

وأضافت الفنانة، خلال حلولها ضيفة على برنامج فني بـ”سيدتي نت”، أنها وبحكم العمل والسفر تجبر على الإبتعاد عن أبنائها، وهذا ما يسبب لها التوتر والقلق.

كما كشفت بطلة مسلسل “خمسة ونص” ، أن ولديها يمثلان جيدا، وهما مشروع للتمثيل.

وأكدت نادين نجيم، أن أولادها هم أهم شيئ في حياتها، حسب ذات المصدر.

وإنتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنانة وهي ترقص برفقة إبنتها، أين أثنى متابعوها على روحهما الحلوة.