نادين نجيم تخضع لعملية بعد إصابتها في الإنفجار.. ومشاهد من الدمار المخيف بمنزلها

خضعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لعملية جراحية، بعد إصابتها في إنفجار بيروت، أمس الثلاثاء.

وبعد ساعات من القلق على نجمتهم، خرجت الفنانة بمنشور منذ قليل، طمأنت فيه جمهورها على صحتها، وأدرجت مقطع فيديو يبين الدمار الذي لحق بمنزلها.

وكتبت الفنانة: “شكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي”.

وأضاف نادين نجيم: “فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان، وكل شي مكسر ما بيقول أنه بعدنا عايشين الحمد الله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم، حتى أخلص حالي”.

وتابعت الفنانة: “الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة، ناس عم تصرخ وتبكي”.

وأوردت نادين نجيم: “وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني، كان إبن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم “.

وأكدت الفنانة أن مشهد الدمار والجرحى كان مرعبا قائلة: “لي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية، شكراً يا رب أنك حميتني، وحمد الله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى”.