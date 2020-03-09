نادين نجيم تعترف بتعرضها للظلم من طليقها وتفكر بالإعتزال!

كشفت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن عدة أمور حول طلاقها من زوجها ووالد أبنائها، في أحدث ظهور لها.

واعترفت الفنانة، بتعرضها للظلم من زوجها مبينة تفاصيل الخلافات بينهما، خلال حلولها ضيفة على برنامج “دبي كروز ” مع ميساء مغربي.

وتحدثت بطلة مسلسل “خمسة ونص”، عن ملابسات طلاقها من زوجها، مؤكدة أن القرار الصحيح هو عدم حديثها عن أسباب طلاقها من زوجها.

واعترفت نادين نجيم، في نهاية تصريحاتها بأنها لن تحكي شيئاً حتى إذا انظلمت، من أجل أطفالها حتى لا يتأثروا في المستقبل بالقيل والقال عن والديهم.

ومن جهة أخرى، فاجأت نادين نسيب نجيم جمهورها بأنها تفكر يومياً بالاعتزال، وذلك حتى تتمكن من قضاء وقت أطول مع أطفالها، لأنها تشعر بالسعادة والسلام معهم.

وكشفت نجيم، أنها قد تبتعد تماماً عن الوسط الفني خلال العام المقبل، لأنها في حاجة شديدة لأطفالها، وتشعر معهم بالسعادة.