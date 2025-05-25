نادين نجيم تعود للشاشة بثنائية لأول مرة مع ظافر العابدين

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن بطل مسلسلها القادم في رمضان 2026، وهو الفنان التونسي ظافر العابدين.

ونشرت نادين نجيم بوسترًا ترويجيًا للمسلسل، جمع بينها وبين ظافر العابدين، الذي من المقرر أن يشاركها بطولة المسلسل الجديد.

وكتبت الفنانة: “مفاجأة الموسم… نادين نجيم وظافر العابدين معًا في رمضان 2026”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان تعاون نادين نجيم وظافر العابدين لأول مرة.

ومن المقرر أيضاً أن يشهد المسلسل تعاون نادين نجيم مع المخرج أمين درة في المسلسل المكون من 30 حلقة.

ليكون بمثابة عودة للمسلسلات الطويلة بعد أن قدمت العديد من المسلسلات في 15 حلقة فقط.

وأوضحت مصادر عدة أن تحضيرات المسلسل بدأت بالفعل لإتمام جميع المراحل الإنتاجية والفنية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

كما أوضحت نادين نجيم في تصريحات سابقة أن المسلسل سيكون ضمن إطار اجتماعي رومانسي. وذلك بعدما قدمت مسلسلات تحمل طابع الحركة والأكشن.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم، كان قبل عامين، بمسلسل 2024، الذي شكل استكمالًا لأحداث مسلسل “2020” الذي لاقى نجاحًا واسعًا عند عرضه في رمضان 2020.