نادين نجيم تغادر المستشفى وتترك منزلها

فن وثقافة
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نادين نجيم تغادر المستشفى وتترك منزلها
بقلم نسرين محفوف

غادرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم المستشفى، بعد معالجة وجهها المصاب من آثار كارثة انفجار مرفأ بيروت التي كانت إحدى ضحاياه.

ونشرت نادين فيديو من منزلها، على حسابها بـ”إنستغرام” تظهر فيه تجمع أغراضها، استعدادًا لترك المنزل.

ولم تحدد النجمة اللبنانية هل ستنتقل للإقامة في مكان آخر، أم ستغادر لبنان مثلما أعلنت مؤخرًا.

وعلقت نادين نجيم ” الحمد لله على كل شيء، انطلقنا في النقل، والمشكلة لا أدري أين سأذهب، إن شاء الله يا رب يكون هذا خاتمة الأحزان وآخر شيء يمكن أن يصير على لبنان يا رب من بعده تكون بداية جديدة”.


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