نادين نجيم تكشف عن أول صورة من مسلسلها الرمضاني

كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن الصورة الأولى لمسلسلها “وأخيراً” الذي سوف تنافس به في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام.

وشاركت الفنانة، عبر حسابها على ” انستغرام” الصورة الأولى لها من كواليس المسلسل.

وظهرت نادين نجيم، في مكان اضاءته ضعيفة للغاية، وممسكة بيدها سلسلة حديدية.

وعلقت الفنانة قائلة ” أخيراً رمضان 2023 ..حبيت أشاركم صورة من كواليس العمل بالتوفيق ويارب تبارك”.

وتجتمع نادين نجيم في المسلسل، الذي قام بكتابته بلال شحادات وأخرجه أسامة الناصر،مع قصي خولي للمرة الثالثة. بعد مسلسل “خمسة ونص” و”عشرين عشرين” واللذان عرفا نجاحا باهرا.

هذا وحصدت نادين نجيم جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات عن دورها في مسلسل “صالون زهرة”. وذلك خلال حفل جوائز joy awards الذي أقيمت فعالياته بالرياض في السعودية.