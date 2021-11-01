نادين نجيم تكشف عن سر جمالها

تحدثت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سر جمالها، في مقابلة صحفية أجرتها بمصر، ولم تنكر أنها تخضع للحقن للحفاظ على شباب بشرتها.

وقالت نادين نجيم، إن سر جمالها هو “البوتوكس” و”الفيلر”، ولا يكمن في ممارسة التمارين الرياضية أو الإكثار من شرب الماء.

وأضافت نادين أن الجمال أصبح متاحاً في أي مكان وذلك لفوائد الحقن والجراحة التجميلية فهي تشجع الفتيات كي تلجأ الى تحسين مظهرهن بإتباع تقنيات التجميل.

وقالت الفنانة بصراحة، أن جمالها لا يكمن في ممارسة التمارين الرياضية أو الإكثار من شرب الماء بل هو صنع البوتكس والفيلر.

ويأتي هذا التصريح، بعد اعتراف الإعلامية لجين عمران، هي الأخرى، أن جمال ونضارة بشرتها يرجع للحق التجميلي بالبوتوكس والفيلر.

للإشارة، فإن شكل الفنانة اللبنانية، قد اختلف بشكل كبير وواضح بالمقارنة مع بداياتها.

طالع أيضا:

هذا وأعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم، عن ابتعادها عن الفن والساحة الفنية هذه الفترة، عبر مقطع فيديو تداوله متابعوها على انستغرام.

وظهرت نادين في الفيديو وهي داخل سيارتها حيث قالت: “سأكون خلال هذه الفترة غائبة عن الساحة ولكن ليس كثيراً”.

وأوضحت نادين أن سبب غيابها يعود لتفرغها لمشروعها التجاري الخاص.

وقالت الفنانة: “كل عمري أحب عالم البزينس وأن يكون لدي علامة تجارية خاصة بي وأنا متشوقة لهذا العمل وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

وكان آخر أعمال نادين مسلسل “صالون زهرة” والذي عرض عبر تطبيق “شاهد” برفقة النجم السوري معتصم النهار.

وكان من المتوقع أن تكون نادين حاضرة ببطولة الموسم الثاني من مسلسل عشرين عشرين برفقة النجم قصي خولي.

إلا أن الفنانة فاجأت الجمهور خلال حفل “الموريكس دور” وأعلنت غيابها عن موسم رمضان 2022.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp