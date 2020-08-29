نادين نجيم تنشر صورا من شرفة منزلها تُظهر حجم الدمار بعد إنفجار المرفأ

نشرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، صورا من منزلها تُظهر آثار الإنفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت قبل أسابيع.

وشاركت الفنانة، صورا من شرفة منزلها المطلة على المرفأ، على حسابها بانستغرام وعلقت: “بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار”.

وبينت الصور، حجم الدمار الذي حل بالعاصمة اللبنانية وبالمرفأ الذي عرف الإنفجار، وبمنزل الفنانة والذي يظهر قريبا جدا من مكان الحادث حسب الصور المنشورة.

وكانت النجمة اللبنانية، قد أصيبت في هذا الحادث وخضعت لعملية جراحية استمرت لساعات.

وغادرت نادين نجيم، قبل حوالي العشرة أيام، المستشفى، بعد معالجة وجهها المصاب من آثار كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وكانت النجمة اللبنانية، قد أعلنت من المستشفى، عن نيتها في الهجرة من بلدها لبنان بعد مغادرتها المشفى.