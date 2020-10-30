نادين نجيم تنشُر صورا جديدة لوجهها: أردت مشاركتكم فرحتي

فن وثقافة
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نادين نجيم تنشُر صورا جديدة لوجهها: أردت مشاركتكم فرحتي
بقلم نادية بن طاهر

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورا جديدة لها، على صفحتها بأنستغرام، أظهرت تلاشي الجروح التي أصابتها بوجهها في انفجار بيروت.

وكتبت الفنانة: “الحمد الله على كل شيء، بشكرك يا رب على كل النعم، حبيت شارك معكم فرحتي”.

وأضافت الفنانة: “فخورة بكل شي صار وقطع بحياتي حتى المشاكل والمطبات كانت إفادة وقوة وعزيمة وإضافة بحياتي وشخصيتي لأنني اؤمن إن كل شيء من الله جميل”.

هذا وأصيبت ملكة جمال لبنان السابقة، نادين نجيم، في انفجار مرفأ بيروت، بجروح في وجهها واضطرت للخضوع لعمليات جراحية.

وبعد مرور حوالي 3 أشهر على الحادثة، ظهرت نادين نجيم في حالة جيدة، مع تلاشي كل آثار الجروح تقريبا من وجهها.

نادين نجيم

نادين نجيم

نادين نجيم

https://www.instagram.com/p/CG9gusrHRKU/


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=912135

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