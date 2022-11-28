نادين نجيم تنفجر غاضبة: أنا مخطوبة وحرة بحياتي ولن أخسر أولادي!

خرجت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن صمتها بعد تداول مقطع فيديو لها بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعادت نادين نجيم نشر الفيديو وكتبت: “يلي عم حاول يستهبل ويصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو. هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى”.

وأضافت الفنانة: “يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس”. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس !”.

وتابعت: “صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة. وبعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي !. وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون وبرا القانون انا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم”.

https://www.instagram.com/p/ClgoG0XonuI/