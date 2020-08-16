نادين نجيم تنفجر غضبا على منتقديها: أنا لست بحاجة إلى عمليات تجميل!

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجم بعنف على المشككين في إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت، على صفحتها بتويتر.

واتهم أحد المتابعين، النجمة اللبنانية، بأنها خضعت لعملية تجميل، وأن التورمات التي تظهر على وجهها هي بسبب تلك العمليات وليس بسبب إصابتها في الإنفجار.

وكتب المعلق: “الإزرقاق حول عينها متساوي على الميلتين هى بتقول أنّو منخاره انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمّع دم مكثّف على اليسار؟.. واضحة أنّها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل! لأن لمّا عرّضت حناكها آخر تجميل بهدلوها كتير العالم هلّق حبّت توفّر عحالها البهدلة بالكذب والدجل”.

وردت نادين نجيم على المتابع بكلمات عنيفة قائلة:”أنا مو بحاجة لإجراء عمليات تجميل، ماعندكم رحمة ولا إنسانية..”

وتابعت الفنانة: “أمثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هل الشهداء!…”.

وكان الظهور الأول للفنانة اللبنانية نادين منذ أيام قليلة بنشرها لصورة لها في المستشفى مع أولادها بعد تعرضها لجروح اثر الانفجارات وإجراءها لعملية جراحية على مستوى الأنف.