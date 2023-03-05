نادين نجيم تهنئ أمل بوشوشة: يليق بك كل شي

تبادلت كل من النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، واللبنانية نادين نسيب نجيم، التهاني بمناسبة الإعلان عن مسلسلاتهما الرمضانية.

وهنأت أمل بوشوشة نادين على مسلسلها “وأخيرا”، والذي سيدخل السباق الدرامي الرمضاني هذا العام.

وكتبت أمل على حسابها بتويتر: “مبروك العودة في رمضان.. أمنياتي لك بكل التوفيق والخير والنجاح.. وأخيراً”.

لترد عليها نادين نجيم بالقول: “شكراً أمولة. وبالتوفيق الك كمان حبيت كتير بوستر العمل. الشخصية واضح أنها مميزة وبليبقلك كل شي”.

وتظهر النجمة امل بوشوشة بدور جديد عليها وصفته بأنه تحدٍ كبير، حيث تؤدي شخصية “فضة” في مسلسل “دوار شمالي”.

والمسلسل من إخراج عامر فهد وتأليف حازم سليمان وإنتاج شركة ISEE لخدمات الإنتاج الفني مع مدير ادارة الانتاج محمد سماك.

ويدور العمل في إطار دراما اجتماعية ويتناول الكثير من المواضيع الحساسة كالتطرف الديني.

أما مسلسل “أخيرا” ينتمي للدراما الاجتماعية، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

كما يشارك في بطولة مسلسل أخيرًا النجم قصي خولي، والممثل إبراهيم الحجاج، والممثل فايز بن جريس.