نادين نجيم تُطلق فلتر خاص بها على إنستغرام يليق على كل الوجوه

أطلقت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، فيلتر خاص بها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستغرام.

ويحمل الفيلتر الجديد على أنستغرام إسم وصورة النجمة اللبنانية، وأصبح متاحاً استخدامه للجميع ابتداءً من أمس الجمعة.

وأعلنت نجيم عن إطلاق الفيلتر عبر حسابها على انستغرام وقالت: “متأكدة رح تطلعوا حلوين اكتر ما انتوا حلوين كتير متحمسة شوف صوركم”.

وأعلنت نادين ان الفلتر الخاص بها عملت عليه لأكثر من شهرين ليكون كاملاً ويتضمن أدق التفاصيل، ويليق بكل إمرأة.

وأوضحت نادين، إن الفيلتر يساعدها على الظهور أمام جمهورها بأحسن صورة، دون أن تظطر لوضع مساحيق التجميل.

وعبّرت نادين عن سعادتها بالفلتر وحمّست المتابعين على استخدامه وإعطائها رأيهم فيه.

https://www.instagram.com/p/CGuN22yHWi8/