نادين نجيم تُعرب عن غضبها حول مسلسلها لهذا السبب

أعربت بطلة مسلسل “وأخيرا”، النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن غضبها فور انطلاق عرض مسلسلها.

وعلقت الفنانة بالقول: “والله بس يا ريت تنحط مشاهدي مثل ما هي لأنه عم تنكب كلوزات وريأكشنات مهمة وما بعرض ليش”.

وأضافت: “صراحة شي بيقهر تشتغل وتعطي من قلبك، وتلاقي بعدين شي تاني من دون أي تبرير…بس منقول الحمد لله”.

واستطاعت قصة مسلسل وأخيرًا استقطاب عدد كبير من المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الأحداث الأولية من المسلسل.

ويجمع هذا المسلسل الرمضاني بين النجم قصي خولي، والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ومسلسل “وأخيرا”، رومانسي إجتماعي، تدور أحداثه حول خيال التي تعاني من الفقر القاتل. بجانب أنها ابنة غير شرعية مما جعلها لا تمتلك أي أوراق إثبات شخصية، مع كونها فتاة ذات ماضي مظلم.

وتعيش قصة حب مع ياقوت الشاب الذي خرج من السجن حديثًا ويعيش حياة هادرة. وبسبب الطيش يورط نفسه في أعمال عصابة خاصة بالاتجار بالبشر.