نادين نجيم تُعلن ابتعادها عن الفن!

أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم، عن ابتعادها عن الفن والساحة الفنية هذه الفترة، عبر مقطع فيديو تداوله متابعوها على انستغرام.

وظهرت نادين في الفيديو وهي داخل سيارتها حيث قالت: “سأكون خلال هذه الفترة غائبة عن الساحة ولكن ليس كثيراً حيث ستروني بإطلالات لأنها هناك بعض الأمور لا تستطيع الابتعاد عنها بشكل نهائي”.

وأوضحت نادين أن سبب غيابها يعود لتفرغها لمشروعها التجاري الخاص قائلة: ” كل عمري احب عالم البزينس وأن يكون لدي علامة تجارية خاصة بي وأنا متشوقة لهذا العمل وأتمنى أن ينال إعجابكم ويلبي طلباتكم وأن تحسوا أن نادين معكم أينما ذهبتم”.

وكان آخر أعمال نادين مسلسل “صالون زهرة” والذي عرض عبر تطبيق “شاهد” برفقة النجم السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

وكان من المتوقع أن تكون نادين حاضرة ببطولة الموسم الثاني من مسلسل عشرين عشرين برفقة النجم قصي خولي، إلا أنها فاجأت الجمهور خلال حفل “الموريكس دور” وأعلنت غيابها عن موسم رمضان 2022.

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