نادين نجيم تُوضح بخصوص صورتها مع خبير التجميل الصهيوني

أوضحت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، بخصوص الجدل الذي أثارته صورة منتشرة لها مع خبير تجميل صهيوني.

وأعادت نادين نجيم، نشر منشور لمتابعة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيه توضيح أن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية وأن نادين لا تعلم جنسيته الصهيونية.

وعلقت نجيم: “هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي واتصور معه لأنا ما بطيق اللأرض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته”.

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